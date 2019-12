Drei beherzte Nachbarn löschten Brand in Hochhaus

Zu Helden wurden drei junge Männer in der Nacht auf gestern, als in der Wohnung ihrer betagten Nachbarin im vierten Stock eines Hochhauses in der Herschgasse in Vöcklabruck Feuer ausbrach.

Gegen dreiviertel eins Uhr in der Früh hatte die 79-Jährige im Wohnzimmer mehrere Kerzen brennen. Doch plötzlich fing ein Lehnstuhl Feuer. Sofort holte die rüstige Frau Wasser, um den Brand zu löschen. Doch vergebens: Das Feuer brannte weiter.

Noch während sie versuchte, den Flammen Herr zu werden, rutschte sie im Löschwasser, das sich rund um den Sessel gebildet hatte, aus und verletzte sich schwer am Fuß.

> Video: Vier Verletzte hat ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Vöcklabruck in der Samstagnacht gefordert.

Dennoch schaffte es die Pensionistin aus der Wohnung, um Hilfe zu holen. Drei Nachbarn von der Wohnung gegenüber hörten die Rufe ihrer Nachbarin. Die beiden Syrer und der Staatenlose im Alter von 22, 23 und 25 Jahren holten sofort mehrere Kübel mit Wasser und schafften es, mit vereinten Kräften den Brand zu löschen.

Mittlerweile war die Wohnung völlig verraucht. Dennoch versuchten sie, die Katze der Mieterin aus dem Gefahrenbereich zu holen. Dabei kam ihnen die Feuerwehr zu Hilfe, die von einer Vöcklabruckerin verständigt worden war, die das Feuer von weitem gesehen hatte. Die Einsatzkräfte konnten schließlich das verängstigte Tier bergen.

Die 34 Feuerwehrleute brachten den zerstörten Sessel aus der Wohnung, um zu verhindern, dass er wieder Feuer fing, und belüfteten die Wohnung. Klaus Aichmair, Kommandant der Feuerwehr Vöcklabruck, spricht den drei beherzten Nachbarn ein großes Lob aus: "Sie haben richtig reagiert und damit Schlimmeres verhindert." Dennoch ist die Wohnung derzeit unbenutzbar, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Verletzt im Krankenhaus

Alle vier Beteiligten kamen in das Spital: Die 79-jährige Mieterin liegt mit einer Sprunggelenksverletzung im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, die drei jungen Männer könnten nach Abklärung des Verdachts einer Rauchgasvergiftung das Krankenhaus schon wieder verlassen. (hes)

