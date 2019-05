Drei Alkounfälle am Montag in Oberösterreich

Garsten:

Ein Pkw-Lenker zeigte gegen 21:35 Uhr an, dass auf der B115 ein Pkw unterwegs ist, der starke Schlangenlinien fährt und im Bereich des Kreisverkehrs in Garsten eine Leitschiene touchiert hat. Ebenso sei der Pkw immer wieder auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der Pkw konnte von Polizisten aus Garsten kurz nach 22 Uhr in Losenstein auf der B115 angehalten werden. Ein mit dem 34-jährigen Fahrzeuglenker aus Niederösterreich durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Das Fahrzeug war an der rechten Seite stark beschädigt. Der Niederösterreicher gestand, mit dem Firmenauto die Leitschiene touchiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Ranshofen:

Ein 43-Jähriger aus Deutschland fuhr in der Nacht gegen 1 Uhr mit seinem Pkw von Ranshofen Richtung Ach. Nachdem er im Gemeindegebiet von Überackern einem Wild ausgewichen ist, kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt leicht Verletzungen und wird selbstständig einen Arzt aufsuchen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Ternberg:

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am kurz vor Mitternacht mit ihrem Pkw Richtung Losenstein. Zur selben Zeit lenkte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einen Lkw samt Anhänger auf der B115 Richtung Ternberg. Im Bereich der sogenannten Badkurve geriet die 48-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw prallte seitlich gegen die Hinterreifen des LKW und wurde dadurch mit dem Heck in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Während der 61-Jährige bei dem Verkehrsunfall unverletzt blieb, wurde die Pkw-Lenkerin mit Verletzungen in das LKH Steyr eingeliefert. Ein Alkotest bei der 48-Jährigen ergab einen Wert von 1,04 Promille.