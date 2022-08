Dramatischer Einsatz in Pucking: Frau und Mann aus Biogas-Silo gerettet

Um kurz nach elf Uhr wurden die Feuerwehren Pucking-Hasenufer, Axberg und Irndorf zu einer Personenrettung nach St. Leonhard alarmiert. Es sollte ein besonders heikler Einsatz werden. Zwei Personen - ein Mann und eine Frau - kämpften im Schacht einer Biogasanlage ums Überleben. Beide waren bewusstlos. Feuerwehrleute, darunter speziell ausgebildete Höhenretter, belüfteten die Silos und stiegen mit Atemschutz in die Betonröhren, um die beiden aus sieben Metern Tiefe herauszuholen und mit Sauerstoff zu versorgen.

Davor mussten sie eine Schalung aufbrechen, da die Anlage nur durch eine äußerst kleine Öffnung zugänglich war. Nach etwa 45 Minuten konnten sowohl die Frau als auch der Mann lebend gerettet werden. Mit Hubschrauber und Rettungsauto wurden die beiden Personen in Spitäler gebracht. Sie befinden sich laut einem Bericht des ORF auf Intensivstationen und in kritischem Zustand. Das Unglück dürfte bei Reinigungsarbeiten passiert sein, heißt es darin. Näheres zum Unfallhergang war am Nachmittag noch nicht bekannt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.