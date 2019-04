Dramatische Minuten bei Wohnungsbrand in Haslach

HASLACH/MÜHL. Dramatische Minuten bei einem Brand am Sonntagabend im Mühlviertel: Fünf Personen, darunter auch Kleinkinder, mussten aus einem Mehrparteienhaus am Marktplatz gerettet werden. Das Feuer brach in der Küche einer Wohnung aus. Verletzt wurde dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr niemand.

Drei Feuerwehren im Einsatz Bild: FF Haslach/Mühl

„Die Lage war zu Beginn sehr unübersichtlich, weil wir nicht wussten, wie viele Leute wo im Gebäude sind“, schildert Thomas Kirschner, Kommandant der Feuerwehr Haslach/Mühl (Bezirk Rohrbach), den Einsatz. Ausgebrochen war der Brand gegen 20.15 Uhr in der Küche einer Wohnung eines Mehrparteienhauses direkt am Marktplatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Gänge des Hauses verraucht. Also wurden mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr in das Haus geschickt, um die Wohnungen nach Personen zu durchsuchen. Schließlich wurde eine fünfköpfige Familie aus dem Haus begleitet. „Ein Kind wurde von einem Feuerwehrmann auf dem Arm nach draußen getragen“, sagt Kirschner. Die Familie konnte ohne Atemschutz nach draußen geführt werden, weil der Gang dank eines Hochdrucklüfters rauchfrei gemacht werden konnte. „Alleine hätte es die Familie wohl nicht geschafft“, sagt der Kommandant.

Den Brand selbst konnten die drei Feuerwehren aus Haslach, Rohrbach und Hörleinsödt rasch löschen. „Die Bewohner hatten schon gute Vorarbeit geleistet“, sagt Kirschner. Kurz vor halb zehn Uhr war der Einsatz beendet, nachdem die verbrannten Teile der Küche nach draußen getragen worden waren. Verletzt wurde niemand, die betroffene Wohnung ist derzeit aber nicht bewohnbar.

