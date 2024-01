Drama in Waldzell: Ältere Frau stürzte und erfror

Gerüchte, wonach es tagsüber einen größeren Polizeieinsatz in Waldzell, Bezirk Ried gegeben haben soll, machten gestern Abend die Runde. Kurz vor 21.30 Uhr erreichten die OÖN den Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner, der die Gerüchte telefonisch bestätigte. „Mein erster Informationsstand ist, dass eine 1944 geborene Bewohnerin eines Heimes für betreutes Wohnen in der Nacht auf Donnerstag das Heim verlassen hat. Die Frau dürfte laut ersten Ermittlungen im Freien gestürzt und aufgrund der sehr kalten Nachttemperaturen erfroren sein“, sagte Ebner. Es gebe keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, daher könne ein Verbrechen ausgeschlossen werden. Mehr Informationen waren am Donnerstagabend noch nicht bekannt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif