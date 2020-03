Doris Schmidauer bei Theatergruppe im Diakoniewerk

Doris Schmidauer, Gattin des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, genoss Auszüge aus dem neuen Krimi der Schauspielerinnen und Schauspieler, die für den besonderen Gast ihr Bestes zeigten. Danach wurde viel gelacht und die gegenseitige Begeisterung geteilt, vor allem für die Arbeit des Bundespräsidenten.

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und die Geschäftsführer des Diakoniewerks Oberösterreich, Daniela Palk und Gerhard Breitenberger, führten Schmidauer durch das Haus Bethanien, das ehemalige Diakonissenmutterhaus in Gallneukirchen. Am Ende gab es für die Schauspieler nicht nur ein süßes Geschenk aus Wien, sondern auch eine Einladung von Doris Schmidauer in die Hofburg.

