Doppelte Volksfest-Freude in Wels

Crazy Mouse, Taggada und allen voran das Riesenrad sind bereit für ihren Einsatz beim Welser Volksfest. Bei der "Nacht der Tracht" mit Probebeleuchtung und Festbieranstich wird am Donnerstagabend der Veranstaltungsklassiker eröffnet. Er dauert heuer nicht nur vier, sondern acht Tage.

Das bringt auch ein erweitertes Angebot für die Besucher mit sich: Zum Beispiel wurde das große Riesenrad mit einer Höhe von 38 Metern wieder aufgestellt, sagt Messedirektor Robert Schneider: "Das Festzelt ist noch schöner dekoriert, wir haben eine Terrasse im Freien. Durch die zusätzlichen Tage rechnet sich das alles für die Schausteller und den Festwirt."

Halbe Stunde Freifahrt

Gleich zu Beginn haben sich die Veranstalter von der Messe Wels und die Schausteller eine Besonderheit überlegt: Von 18 Uhr bis 18.30 Uhr gibt es heute bei allen Fahrgeschäften Freifahrt. Um 19 Uhr startet im Festzelt das Programm der Probebeleuchtung mit einem "Goaßlschnalzer"-Auftritt, danach machen die "Mountain Crew" und "DJ Schranzi" mit ihrer Musik Stimmung. DJs liefern die besten Hits der 80er und 90er Jahre in der Weinkost.

Diese ist an allen Volksfest-Tagen – also von heute bis Sonntag und nach drei Tagen Pause noch einmal von Donnerstag bis Sonntag – geöffnet, ebenso das Festzelt, die Festwiese und der "Secret Garden". Letzterer ist ein Neuzugang, in gemütlicher Atmosphäre gibt es beim Austria-Tabak-Pavillon Getränke und kleine Häppchen. Discoflair bis in die frühen Morgenstunden mit DJs gibt es jeweils Freitag und Samstag im Weindorf.

Familientag

Besonders beliebt ist der Familientag: Am Freitag, 30. August, ab 13 Uhr gibt es für Kinder bis zu 50 Prozent Rabatt bei den Fahrgeschäften. Im Festzelt "Zum Ludwig" wird ein besonders günstiges Kinderschnitzel-Menü serviert.

Auch sonst hält das Programm einiges bereit: Im Festzelt gibt es jeden Abend Livemusik. Am Sonntag, 1. September, veranstaltet die Tanzschule Santner dort ab 17 Uhr einen Tanzabend "vom Disco-Fox bis zur Polka". Beim Blasmusiksonntag am 8. September kommen Musikvereine aus Buchkirchen, Weißkirchen, Steinhaus, Thalheim und Marchtrenk aufs Festgelände und spielen gemeinsam.

Er freue sich auf ein spektakuläres Volksfest, sagt Robert Schneider: "Wir bieten viel – jetzt muss nur noch das Wetter passen, für das erste Wochenende schaut es bestens aus."

Alle Infos und das ganze Programm: welser-volksfest.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer