Doppelt so schnell wie erlaubt: Zwei Raser im Bezirk Wels-Land gestoppt

Bei Lasermessungen auf der Innkreisautobahn (A8) bemerkten Polizisten der Landesverkehrsabteilung im Bereich des Knoten Voralpenkreuz einen Pkw, der in einer 80er-Beschränkung mit 161 km/h unterwegs war. Die Polizisten hielten den 36-jährigen Serben aus dem Bezirk Gmunden an und nahmen ihm den Führerschein ab. Der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.

141 statt 70 km/h in Buchkirchen

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wels-Land wurde am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr in Buchkirchen erwischt, als er auf der L531 mit 141 km/h dahinraste. Erlaubt wären in diesem Bereich 70 km/h gewesen. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

