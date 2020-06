Ausreichend Abstand halten: das ist in Corona-Zeiten auch die wichtigste Regel im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz, wo Mittwoch alles angerichtet ist für den Prozess gegen Jamal A. Der 33-jährige Asylwerber aus Afghanistan soll am 14. Oktober des Vorjahrs in Wullowitz zuerst seinen ehemaligen Asylbetreuer und danach einen Landwirt brutal erstochen und dessen Auto geraubt haben.