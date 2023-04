Doppelmord an Frauen in Wals: Es bleibt bei lebenslanger Freiheitsstrafe

Pistolenschüsse gellten durch die Nacht in einer Einfamilienhaussiedlung in Wals im Mai 2021. Am Ende waren zwei Frauen erschossen worden: eine 50-Jährige und ihre 76 Jahre alte Mutter. Der Täter war der Ex-Freund der jüngeren Frau, ein damals 51 Jahre alter Privatdetektiv.

Ein Geschworenengericht des Landesgerichts Salzburg sprach den Angeklagten einstimmig wegen zweifachen Mordes schuldig und verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Weil von dem Mann weiterhin eine Gefahr für andere ausgehe, verfügte das Gericht zudem die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Der Angeklagte meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Doch der Oberste Gerichtshof verwarf das vom Beschuldigten eingebrachte Rechtsmittel.

Nun lag es am Oberlandesgericht Linz zu beurteilen, ob die erste Instanz die Höhe der Strafe richtig bemessen hatte. Dies bejahte der OLG-Senat und sah „keinen Korrekturbedarf“, wie ein Sprecher mitteilte. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper