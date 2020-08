Die Beobachtungen mehrerer Fischer sind vielversprechend: Die Zahl der Jungfische in der Donau sei in diesem Jahr besonders groß. Und diese Rückmeldungen riefen die Landesfischereiverbände Oberösterreich und Niederösterreich auf den Plan. Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben, die diese Beobachtungen auch wissenschaftlich untermauern soll. Diese Untersuchung ist für den Zeitraum 2020/2021 anberaumt.