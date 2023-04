Die Winterpause der Donau-Ausflugsschifffahrt in Linz ist vorbei. Am Samstag startet die Reederei Wurm & Noé mit der "MS Linzerin" und dem neuen Angebot "Hafentour" in die Saison. 45 Minuten dauern die Fahrten – von Mittwoch bis Sonntag im Stundentakt zwischen 11 und 17 Uhr.