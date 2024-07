Dominik (5) starb bei Fenstersturz in Linz: "Die Gefahr war uns nicht bewusst"

Nach der Tragödie am 2. März wurde das angeklagte Paar gestern am Landesgericht schuldig gesprochen. (APA/Leiss, fotokerschi)

Ein aufgeweckter Bub sei er gewesen, der kleine Dominik. "Ein richtiger Wirbelwind", sagt seine Kindergartenpädagogin zum Richter. Sie ist als Zeugin am Wort, es geht um den tragischen Tod des Kindes. Dominik ist heuer am 2. März aus seinem Kinderzimmerfenster mehrere Meter tief abgestürzt und durch den Aufprall am Gehsteig so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Kepler Klinikum verstarb.