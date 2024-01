Dörfer ohne Mitte: Wenn das letzte Gasthaus geht

Wer in den vergangenen Wochen die OÖN aufmerksam verfolgt hat, der muss annehmen, dass das Wirtshaussterben in eine beschleunigte Phase eingetreten ist. Die Liste der Orte, die im abgelaufenen Jahr traditionelle Gasthäuser verloren haben, reicht von Steyr und Amstetten im Osten über Gramastetten, Linz, Wels, Zell bis in den Westen mit Eberschwang, Pramet und Neuhofen am Inn.