Es gab einmal eine Zeit, da waren Franz Dobusch und Klaus Luger beste Freunde. Und das über viele Jahre hinweg. Dobusch war Linzer Bürgermeister und damit der klare Chef, Klaus Luger zuerst sein Bezirkssekretär in der Stadt-SPÖ und später wichtiges Mitglied der Stadtregierung. Stets an Dobusch’ Seite und diesem treu ergeben. Die gegenseitige Wertschätzung ging sogar so weit, dass Dobusch Luger Tag für Tag frühmorgens daheim abholte und die beiden gemeinsam zur Arbeit ins Rathaus fuhren.