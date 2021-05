Ein Abgleich mit internationalen Datenbanken hatte eine Übereinstimmung mit dem Rumänen ergeben, nach dem die Polizei nun sucht. Die Einbruchserie begann zwischen Mitte Oktober und Anfang November: In dieser Zeit waren in zwei Mehrparteienhäusern die Kellerabteile aufgebrochen und daraus zwei Paar Ski gestohlen worden. Wenige Tage später dürfte sich der Beschuldigte dann im Trauner Stadtteil St. Martin Zutritt in mehrere Gärten verschafft haben: Dazu zwickte er Drahtzäune auf oder überkletterte