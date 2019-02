Diskussion: Was tun gegen Gewalt an Frauen?

LINZ. Heute um 18.30 Uhr im OÖNachrichten-Forum.

Birgit Gerstorfer (SP) ist eine der Diskutantinnen Bild: Volker Weihbold

Die Häufung von Frauenmorden zu Beginn des Jahres schockierte Österreich. "Was tun gegen Gewalt an Frauen?" – diesem Thema widmet sich heute um 18.30 Uhr eine hochkarätige Podiumsdiskussion im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien.

"Eine ganz wesentliche Bedingung, um diese Gewaltform zu reduzieren, ist ihre gesamtgesellschaftliche Ächtung, die schon bei weniger dramatischen beziehungsweise verbalen Übergriffen einsetzen sollte", sagt die renommierte Psychiaterin Adelheid Kastner. Sie ist eine der Diskutantinnen auf dem Podium – neben Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) , deren Ressort die Veranstaltung organisiert, Eva Schuh (Gewaltschutzzentrum Oberösterreich), Erwin Fuchs (stv. Landespolizeidirektor), Dagmar Andree (Linzer Frauenhaus) und Christine Winkler-Kirchberger (oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft).

Podiumsdiskussion: "Was tun gegen Gewalt an Frauen?", 11. Februar, OÖN-Forum, Promenade 23, Beginn: 18.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung erbeten unter LR.Gerstorfer@ooe.gv.at oder Tel. 0732/ 7720-12041

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema