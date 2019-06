Diskussion um Naturschutz-Novelle

Am Donnerstag soll die Naturschutz-Novelle im Landtag beschlossen werden. Kritik kommt unter anderem von den Grünen, da der Umweltanwaltschaft ihre Parteienstellung genommen und die Bewilligungspflicht für Forststraßen oder Eingriffe in Uferzonen aufweicht werde.

"Im Unterausschuss haben VP und FP klargelegt, dass sie keine einzige unserer geforderten Änderungen vornehmen werden", sagte die Grüne Naturschutzsprecherin und Landtagsabgeordnete Maria Buchmayr gestern in einer Pressekonferenz. Auch Umwelt-NGOs seien nicht angehört worden. Ins selbe Horn stieß die SP: Umweltsprecherin Gerda Weichsler-Hauer verwies auf eine Stellungnahme der JKU, in der es heiße, dass die Eliminierung der Parteistellung des Umweltanwalts "aus wissenschaftlicher Sicht als sinnentleert abzulehnen" sei. Der Umweltdachverband kritisiert, dass es durch die Ablehnung der FP, externe Auskunftspersonen in den Unterausschuss zu laden, "nicht einmal mehr zu einem Hearing und einer sachlichen Beratung" gekommen sei. FP-Klubchef Herwig Mahr bezeichnte die Vorwürfe als "völlig haltlos", die Novelle sei "absolut durchdacht."

