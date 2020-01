Neue Ministerin stoppt Angelobung in Mauthausen

Doch keine Angelobung von Rekruten wird es am 30. April in der KZ-Gedenkstätte in Mauthausen geben. Die Idee, an diesem Standort mit seinem schweren Erbe eine Angelobung von Soldaten durchzuführen, stammte noch vom früheren Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP).

Doch das Verteidigungsressort unter der Leitung der neuen Ministerin Klaudia Tanner (VP) habe die geplante Veranstaltung nun abgesagt, bestätigte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium den OÖN. Der Grund: Der wissenschaftliche Beirat des Mauthausen Memorials, das beim Innenministerium angesiedelt ist, habe sich diese Woche gegen die Angelobungsfeier in Mauthausen ausgesprochen. Die KZ-Gedenkstätte sei ein „Friedhof“ und für militärische Feiern daher ungeeignet, hieß es. „Wir nehmen die Ansicht des wissenschaftlichen Beirates natürlich zur Kenntnis“, sagte Bauer.

Hinter der Idee von Kunasek stand auch das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ). Der Vorsitzende Willi Mernyi, der auch Leitender Sekretär des ÖGB ist, sagt: „Die Gedenkstätte ist an sich ein guter Ort, um für die Republik einzutreten.“ Das MKÖ habe die Angelobung aber an zwei Bedingungen geknüpft: der FP-Minister solle sich dort nicht in Szene setzen und die jungen Rekruten sollten im Anschluss an die Angelobung eine Führung durch die Gedenkstätte bekommen. „Schon 1983 gab es eine Angelobung in Mauthausen und auch bei den Befreiungsfeiern sind stets Bundesheer-Vertreter in Uniform anwesend“, betont Mernyi. Das werde von den KZ-Opferverbänden auch ausdrücklich begrüßt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Mario Kunasek Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.