Diskriminierung? Aufregung in der Kaserne Hörsching

Beim Bundesheer-Fliegerhorst Vogler in Hörsching ist eine "Degradierung" eines 21-jährigen Präsenzdieners aus Grieskirchen seit Tagen Gesprächsthema. Der gelernte Maler- und Beschichtungstechniker hat nach seiner Grundausbildung im niederösterreichischen Tulln auch den Heeres-Führerschein erworben. Nach seiner Versetzung in die Hörschinger Kaserne sollte er persönlicher Chauffeur eines Obersts am Fliegerhorst Vogler werden.

Dazu kam es allerdings nicht. Weshalb, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Hausruckviertler beruft sich auf einen Vizeleutnant, der ihn für diese Aufgabe nominiert hatte, ihm später aber mitgeteilt habe, dass er nicht zum Zug komme. Auf die Frage, weshalb er abgelehnt worden sei, soll der dienstführende Unteroffizier lediglich auf den Namensschriftzug auf der Uniform des Präsenzdieners, der Mitglied der Alevitischen Kulturgemeinde Wels ist, gedeutet haben – der Name ist eindeutiger Hinweis auf dessen Migrationshintergrund.

Vizeleutnant Klaus Famler will das freilich nicht gesagt haben: "Ich habe es von einem Kollegen erfahren", sagt der Unteroffizier den OÖNachrichten. Dann berief er sich auf den "Major des Generalstabes", der letztendlich die Personalzuteilung zu verantworten hatte.

Major Lukas Bachmann weist den Verdacht des Rekruten zurück: "Es tut mir leid, wenn hier ein völlig falscher Eindruck bei dem Herrn Rekruten erweckt wurde. Bei der Kraftfahrer-Auswahl zählen drei Kriterien: erstens ein technischer Beruf, zweitens eine gute Ausbildung – also ein gutes Prüfungsergebnis und eine hohe Motivation – sowie drittens die soziale Verträglichkeit."

Was steckt sind hinter letzterem Begriff? "Der Chauffeur des Obersts ist oft auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten im Einsatz. Daher wählen wir Rekruten aus, die nahe der Kaserne wohnen. Einzig aus diesem Grund kam besagter Rekrut nicht zu Zug", erklärt Bachmann.

Der junge Grieskirchner ließ die Abfuhr nicht auf sich sitzen. Er kontaktierte die Beschwerdestelle beim Heer. "Dazu hat er auch die Möglichkeit", kommentiert Vizeleutnant Famler knapp.

Beim Verteidigungsministerium ist der Fall aufgrund der OÖNachrichten-Recherche bekannt. Einzig die Stellungnahme ließ auf sich warten: "Die Vorwürfe werden derzeit geprüft, wenden Sie sich bitte Ende nächster Woche wieder an uns", erfuhren die OÖNachrichten.

