Innerhalb von vier Tagen veränderte sich alles. Am 8. März dieses Jahres hatte Geschäftsführer Stefan Süß gemeinsam mit Tausenden Besuchern noch ausgelassen den 20. Geburtstag des "Empire St. Martin" gefeiert. Am 11. März gingen in Oberösterreichs größtem Nachtclub die Lichter aus. Seitdem tappt man im Dunkeln. Denn an der Situation hat sich auch fünf Monate später nur wenig verändert. Oberösterreichs Nachtgastronomie bleibt wegen der Corona-Maßnahmen bis auf Weiteres geschlossen.