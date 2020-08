Disco-Betreiber gingen pleite: Zwei Jahre Haft

LINZ. Bis zur Wirtschaftskrise im Jahr 2008 sei das Disco-Geschäft quasi wie am Schnürchen gelaufen, doch dann sei das Publikum kontinuierlich immer weniger geworden, betonten die beiden in die Pleite geschlitterten Unternehmer, Vater (63) und Sohn (44) vor Gericht. Mit der Eröffnung der "Nachtwerft" an der Linzer Industriezeile im Jahr 2011 wollten sie das Ruder noch einmal herumreißen, doch vergebens.

2014 ging nichts mehr. Leeren Konten standen Forderungen von Getränkelieferanten, Krankenkasse und Finanzamt in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro gegenüber. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln. Erst im Vorjahr wurde Anklage wegen grob fahrlässiger bzw. betrügerischer Krida erhoben.

Als das Geschäft immer schlechter wurde, begannen sie mit der "Loch-auf-Loch-zu-Methode": Die Gewinne aus den noch erfolgreichen Nachtlokalen wurden als Kredite in die Verlustbetriebe verschoben. "Wir haben versucht, diese Betriebe zu retten", sagte der Vater. Der Staatsanwalt war anderer Ansicht: Das Verschieben der Gelder ohne Rücksicht auf die formale Trennung der Firmen sei erfolgt, um das Vermögen dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen. Die Angeklagten seien zwar "keine Verbrecher", sie hätten aber "schlecht gewirtschaftet". So gab der Vater zu, gar kein privates Konto gehabt zu haben, sondern Ausgaben, die er benötigte, vom Verrechnungskonto bezahlt zu haben. "Bereichert haben wir uns nie", betonten die Angeklagten. Den "luxuriösen Fuhrpark", von dem der Staatsanwalt sprach, habe man gebraucht. "Wir sind im Jahr bis zu 100.000 Kilometer in ganz Österreich unterwegs gewesen, um uns um unsere Betriebe zu kümmern."

"Die Zeit der Discos ist vorbei"

Der Vater ist inzwischen aus dem Nachtgastro-Geschäft ausgestiegen. Der Sohn betreibt nun zwei Clubs in der Bundeshauptstadt. "Die Zeit der Discos auf dem Land, außerhalb Wiens, ist vorbei", sagte er zu Richter Gerhard Nathschläger. Freilich gebe es heuer wegen der Corona-Krise kein Geschäft. Er habe einmalig 3000 Euro aus dem Härtefallfonds bekommen, so der 44-Jährige. Die Schuldenregulierungsverfahren sind inzwischen abgeschlossen. Etwa 20 Prozent haben die Gläubiger bekommen.

Das Gericht verurteilte beide zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wovon sie sechs Monate unbedingt ausfassten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

