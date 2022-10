"Ja, die gibt es", sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) zu den OÖN und meint damit rund zehn Fälle von Diphtherie, die unter Asylsuchenden in der fremdenpolizeilichen Erfassungsstelle in Wels aufgetreten sind und der Bezirksbehörde gemeldet wurden. Beim Lokalaugenschein wurde ihm zudem von "Krätze" berichtet. Die Krankheiten sind ein deutliches Zeichen, dass es in der Welser Dragonerstraße Missstände gibt. Laut Medienberichten halten sich hier statt 100 mittlerweile 170 Personen auf.