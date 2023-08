Digitale Amnesie: Wie das Land sein Gedächtnis stärkt

Wie heißt die Schauspielerin, die auf der Leinwand Barbie spielt? Wikipedia weiß das sicher. Und wer ist jetzt eigentlich unser Außenminister? Moment, dauert nicht lange. Google: Außenminister Österreich. Die Nummer der Freundin ist abgespeichert, deren Adresse im Kontaktfeld hinterlegt. Kaum eine Stunde vergeht, in der das Smartphone nicht zum digitalen Ratgeber wird. Oft vergehen nicht einmal mehrere Minuten.

Smartphones, Tablets und Laptops sind Ersatzspeicher geworden. In vielen Fällen ersetzen sie schlicht und einfach den Nachdenkprozess. Die Sicherheitsfirma Kaspersky Lab hat bereits vor mehreren Jahren eine weltweite Studie durchgeführt, um zu analysieren, wie digitale Geräte und das Internet die Art und Weise beeinflussen, wie sich Menschen an Informationen erinnern. In der Studie konnte sich über die Hälfte der befragten europäischen Erwachsenen (6500 Probanden) nicht an die Telefonnummer ihres Kindes oder ihres Büros erinnern. Auch die Tendenz, Informationen zu vergessen, die mit Hilfe von Internet-Suchmaschinen leicht gefunden werden können, zeigt sich anhand der Studie. 91 Prozent gaben an, das Internet als "Erweiterung ihres Gehirns" zu nutzen, 21 Prozent verlassen sich darauf für ihre tatsächlichen Erinnerungen.

Paradox: Obwohl der Gedanke an einen Datenverlust bei knapp 20 Prozent der Teilnehmer Panik erzeugt, haben nur 30 Prozent ihre Daten auch gesichert. Die Digitalisierung hat alle Lebensbereiche erfasst, noch nie in der Geschichte wurde so viel an Information produziert und gespeichert wie in der Gegenwart.

Eine Kapsel gegen das Vergessen

Genügte früher der Erhalt der Informationsträger Papier oder Pergament, um Überlieferungen zu garantieren, greift nun die digitale Amnesie: Dateiformate verschwinden, Speichermedien unterliegen raschen Weiterentwicklungen. Was nicht Schritt hält, verschwindet. Das Landesarchiv in Oberösterreich will das verhindern. "Digital gespeicherte Informationen müssen nachhaltig gesichert werden, damit sie für künftige Generationen verständlich, lesbar und nachvollziehbar bleiben", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) beim gestrigen "Start" der ersten digitalen Zeitkapsel.

In 36.523 Tagen werden die Menschen in Oberösterreich vor einem fleischlosen Gericht sitzen. Sie werden sehen, dass es vor 100 Jahren auf dem Dachstein noch einen Gletscher gab, über das Bild einer Telefonzelle schmunzeln und auch hoffentlich offene Ohren für die von einer Blasmusikkapelle gespielte Version der Landeshymne haben.

Vorausgesetzt, niemand beißt sich am Mühlviertler Granit die Zähne aus. Denn unter einer Skulptur aus diesem Gestein, entworfen von der Mühlviertler Bildhauerin Gabriele Berger, liegt seit gestern die digitale Zeitkapsel des Landes verborgen. Ausgewertet wird die Festplatte, auf der eine digitale Botschaft gespeichert ist, erst wieder am 21. August 2123. 820 Oberösterreicher haben in einem Online-Voting zuvor abgestimmt, was die Landsleute der Zukunft dann zu Gesicht bekommen werden. Sollte der steinharte Granit nicht reichen, um die Festplatte der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen, gibt es eine Sicherheit: Im Landesarchiv wurden digitale Akten mit den identischen Inhalten der digitalen Zeitkapsel angelegt.

Eine halbe Million Akten pro Jahr

Dort werde gemäß dem Konzept der digitalen Archivierung laufend am Erhalt der Informationen gearbeitet. "Das heißt, es wird alles getan, um die Informationen über Generationen hinweg lesbar und nutzbar zu erhalten", sagt Cornelia Sulzbacher, Direktorin des Landesarchivs. Allein im Landesdienst entsteht pro Jahr rund eine halbe Million neue digitale Akten, mehr als fünfeinhalb Millionen sind insgesamt erfasst, wie Landesamtsdirektor Erich Watzl sagte.

