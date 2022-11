Digital und interaktiv: Wie Kinder das kleine Brandschutz-Einmaleins lernen

Vor zehn Jahren begannen im oberösterreichischen Landes-Feuerwehrverband die Arbeiten an Unterrichtsmaterialien, um Volksschülern kindgerecht Basiswissen in Sachen Brandschutz, Prävention und Katastrophenschutz näher zu bringen. Inzwischen ist daraus ein ganzes Bündel an Tools entstanden, die Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht verwenden können.

Digital und interaktiv: per Mausklick oder via Touchscreen lernen die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel, wie Feuer entsteht, wie man es richtig und wie man es falsch löscht, wie lange ein Feuerlöscher funktioniert und vieles mehr. Die Unterrichtsmaterialien richten sich aber nicht nur an die Kindergarten- und Volksschulkinder, sondern auch an die Sekundarstufe eins und zwei, wie Feuerwehrpräsident Robert Mayer am Freitag bei einer Pressekonferenz informierte. „Unsere Werkzeuge sollen den Lehrern die Arbeit erleichtern, sie können die Inhalte auch immer dann, wenn sie aktuell sind, in den Unterricht einbauen.“ Oberösterreich habe hier eine Vorreiterrolle eingenommen.

Die Brandschutz-Basics sind unter schubu.at und gemeinsam-sicher-feuerwehr.at abrufbar. In der Volksschule Holzhausen zum Beispiel wird mit den Unterlagen schon seit zehn Jahren - damals waren es noch Mappen - gearbeitet. „Es ist erfreulich, mit welcher Neugier und Wissensdurst die Kinder diese wichtigen Informationen aufnehmen. Die Unterlagen sind leicht verständlich und großartig aufgearbeitet“, sagt Barbara Gruber, die Direktorin der VS Holzhausen.

Es gehe um Wissensvermittlung und den Erwerb von Lebenskompetenzen, lobt die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) Bildungs-Engagement der Feuerwehr. Mit den Tools würden den Kindern und Jugendlichen auch Werte wie ehrenamtliches Engagement und das Miteinander vermittelt.

Verbeugung, Brand- und Katastrophenschutz im Unterricht zu behandeln, sei ein „wesentlicher Schritt für unsere Gesellschaft in Richtung Alltagssicherheit“, sagt die für das Feuerwehr-Wesen zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP). Die Neugierde von Kindern werde umso größer, wenn es etwas verboten sei, wie zum Beispiel das Zündeln oder Experimentieren mit Feuer. Mit der Auseinandersetzung und Vermittlung des richtigen Umgangs mit Feuer werde dem „Reiz des Verbotenen“ entgegengewirkt, so die Landesrätin.