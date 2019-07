Dieter Muhr folgt Kurt Raffetseder als oberster Soldat

Allerdings vorerst nur interimsmäßig. Auf Vorschlag des Generalstabes wird der 57-Jährige von Verteidigungsminister Thomas Starlinger vorübergehend "mit der Führung betraut".

Nicht zum Zug kommt damit Raffetseders Stellvertreter, Oberst Gerhard Bojtos. Dieser war 2018 vom Panzerbataillon 14 in Wels kommend in Hörsching als Nachfolger von Oberst Johann Hehenberger Stabschef und Stellvertreter des Militärkommandanten geworden. Dass er nicht bis zur Ernennung eines Nachfolgers als Militärkommandant fungieren kann, liegt daran, dass diese Position ein sogenannter MBO1-Job ist. Das heißt: ein Militär-Berufsoffizier, der entweder den Generalstabslehrgang absolviert oder ein akademisches Studium abgeschlossen hat.

Muhr in Kronstorf zu Hause

Muhr lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Kronstorf. Auch militärisch war er im Land ob der Enns aktiv, unter anderem als Lehrgangsleiter an der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) Enns sowie als Stabschef bei der 4. Panzergrenadierbrigade, damals noch mit Sitz in der Hillerkaserne in Ebelsberg.

Die OÖNachrichten berichteten bereits im April exklusiv, dass Muhr ein "ernstzunehmender Kandidat" für die Nachfolge Raffetseders gelte. Im Ministerium ist er derzeit stellvertretender Abteilungsleiter für wichtige Teile der Ausbildung. Zudem zeichnete er für eines der "Leuchtturm"-Projekte des ehemaligen Verteidigungsministers Mario Kunasek (FP) verantwortlich – die umstrittene Sicherheitsschule in Wiener Neustadt.

Wann die Position des Militärkommandanten ausgeschrieben wird, ist unklar. Die Bestellung eines dauerhaften Raffetseder-Nachfolgers dürfte aber noch in der Amtszeit von Minister Starlinger über die Bühne gehen. Da es sich bei Militärkommandanten maximal um Funktionsgruppe 6 handelt, dürfte einer Ernennung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nichts im Wege stehen.

Als möglicher Konkurrent Muhrs gilt übrigens Oberst des Intendanzdienstes Dietmar Huber aus Altmünster. Er ist derzeit Leiter der Stabsabteilung 8 in Hörsching.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at