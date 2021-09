Alle Stimmzettel wurden bei der Gemeinderatswahl in Oberschlierbach 2015 dreimal umgedreht, beäugt und auf Listen abgehakt. Es änderte nichts am Ergebnis: 163 Stimmen jeweils für die SPÖ und die ÖVP bedeuteten Gleichstand bei sechs zu sechs Mandaten. Dann läutete das Telefon am Gemeindeamt, und die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf gab die laut Gesetz zu treffende Vorgangsweise durch, um die Wahl zu entscheiden.