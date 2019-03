Kunstprojekt am Linzer Hauptplatz zieht die Blicke auf sich

LINZ. Die Kunstuniversität öffnete beim Open House am 20. März 2019 ihre Türen. Trotz Frühlingsbeginn blieb das nicht lange ohne Folgen. Die Gebäude zogen sich nämliche eine Erkältung zu:

Das "Märzenkalb" macht auch vor Gebäuden nicht Halt. Bild: Fotostudio Eder

Zumindest wenn es nach der Studienrichtung "Raum und Designstrategien" geht. Mit ihrer großen Außeninstallation mit dem schwierig auszusprechenden Namen „VERKOUDEN HUIS“ - Niederländisch für „erkältetes Haus“ - bespielten sie die Fassaden der Kunstuniversität Linz.

An den Gebäuden der Kunstuniversität Linz am Hauptplatz und in der Domgasse hingen insgesamt sieben Blasen aus transluzenter Kunststoff-Folie mit einem Durchmesser von 5 Metern, befüllt mit Luft. Die räumlichen Statements und Interventionen der Studienrichtung "Raum und Designstrategien" setzen sich in kritischer Sichtweise mit dem öffentlichen Raum auseinander und verändern die Perspektive auf diesen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema