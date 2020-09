"Ganz ehrlich, das passt alles nicht zusammen", sagt Mona Lenz. Ihre Tochter besucht das Aloisianum in Linz und fährt täglich mit dem Bus der Linie 26. "In der Schule haben sie wahnsinnige Vorkehrungen, da dürfen sie gar nichts. Und im Bus werden sie so zusammengepfercht, dass meine Tochter bei der Heimfahrt nie zur Tür kam – obwohl sie groß ist –, sondern jeden Tag erst ein bis zwei Stationen später aussteigen konnte", erzählt die Mutter.