"Dieser Sommer ist eine spezielle Warnung"

Der Klimawandel schreitet voran. Mit großen Schritten und viel schneller, als es Herbert Formayer Mitte der Neunzigerjahre noch erwartet hatte. Damals beschäftigte sich der Klimaforscher nach seinem Abschluss an der Universität Wien mit Modellen für das Jahr 2020. "Wenn ich mir die Daten jetzt ansehe, waren die Berechnungen zu defensiv. Die Erwärmung ist deutlich massiver vorangeschritten, als wir damals angenommen hatten. Es ist eine Überraschung. Aber leider keine gute", sagt er.

1,4 Grad Erwärmung

Der Vergleich der beiden Klimanormalperioden 1961-1990 und 1991-2020 in Oberösterreich, den Formayer im Auftrag von Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Studie angestellt hat, belegt diese böse Überraschung mit Zahlen: Innerhalb von drei Jahrzehnten ist die Jahresmitteltemperatur um 1,4 Grad gestiegen.

Die Anzahl der Hitzetage mit Temperaturen von zumindest 30 Grad haben sich in den Tieflagen mehr als verdoppelt. In Extremjahren werden heute bereits mehr als 40 Hitzetage in einem Jahr beobachtet, im Mittel sind es 20. Während Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, in der Periode 1961-1990 faktisch gar nicht vorkamen, sind es nun bis zu 14 in einem Sommer. Auch die Hitzewellen wurden im Vergleich länger, die Temperaturen des Tagesmaximus während einer Hitzewelle ist zwischen den beiden Perioden um rund zwei Grad angestiegen. "Die Rekordtemperaturen haben sich aber noch nicht maßgeblich verändert. Das ist längst überfällig. Wir werden auch in Österreich bald deutlich mehr als 40 Grad erleben", sagt Formayer. Ein Szenario, ähnlich wie aktuell in Sizilien, sei nicht mehr unwahrscheinlich.

Erstmals analysierte Formayer in seiner Studie auch die Taupunkttemperatur. Sie gibt an, bei welcher Temperatur der Wasserdampf in der Luft gesättigt ist und damit Kondenswasserbildung beginnt. Kritisch seien dabei 20 Grad, weil diese Temperatur häufig für die passive Kühlung von Decken oder Fußböden verwendet wird.

"Derzeit sind das noch eher seltene Ereignisse, die vielleicht zwei- oder dreimal pro Jahr auftreten. Aber auch das wird sich ändern", sagt Formayer. Im Extremszenario auf mehr als 20 Tage pro Jahr im Mittel – die Leistungsfähigkeit von Kühlsystemen würde sich dadurch stark reduzieren.

Kein Sommer wie damals

Die schweren Unwetter des heurigen Sommers mit tennisballgroßen Hagelkörnern, Starkregen und Wind in Orkanstärke führt Formayer ebenfalls auf den Klimawandel zurück: "Pro Grad Erwärmung steigt die Niederschlagsintensität um zehn Prozent. Die Intensität der Ereignisse wird also immer stärker werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen", sagt er.

Nur das Erreichen des Pariser Klimaschutzabkommens führe zu einer Entwicklung, die mit Anpassungsmaßnahmen kompensiert werden könne. Auch die Skigebietsbetreiber müssten "beten, dass wir sie erreichen. Denn es wird in Lagen bis zu 1500 Meter im Winter mehr regnen, als schneien", sagt der Klimaforscher. "Fossile Energie und Treibhausgase müssten mit Kosten versehen werden und zwar global. Aber das ist ein soziales und politisches Problem", sagt Formayer. Für Landesrat Stefan Kaineder sei "ein bisserl Klimaschutz" zu wenig. Bereits jetzt liege Österreich bei den wirtschaftlichen Pro-Kopf-Schäden, die durch klimabedingte Wetter-Extreme verursacht wurden, in der EU an vierter Stelle. "Gerade dieser Sommer ist wieder eine spezielle Warnung. Ohne Gegensteuern wird es in den kommenden Jahren zu noch größeren Verlusten kommen." (geg)