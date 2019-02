"Dieser Mut ist nicht selbstverständlich"

LINZ. Oberösterreicher zeigen mehr Zivilcourage – Polizei: "Nicht unbedingt den Helden spielen".

Derzeit werden der Polizei pro Woche rund 30 Einbrüche in Wohnungen und Häuser angezeigt. Bild: colourbox

Der Zivilcourage mehrerer aufmerksamer Bürger ist es zu verdanken, dass alleine in den vergangenen Wochen vier Straftaten geklärt und die mutmaßlichen Täter geschnappt werden konnten.

So haben etwa in Freistadt und Wels aufmerksame Nachbarn Einbrecher auf frischer Tat ertappt, sofort Alarm geschlagen und in einem Fall den Verdächtigen sogar bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In Linz konnte ein Firmenmitarbeiter die Einsatzkräfte rasch zu einem Verdächtigen führen, nachdem ihm eine eingeschlagene Büro-Fensterscheibe aufgefallen war. Und in Feldkirchen an der Donau wurde ein 20-Jähriger kurz nach Einbruch in ein Geschäft gestellt, da mehrere Anrainer der Polizei eine genaue Täterbeschreibung abliefern konnten.

"Wegschauen wäre bequemer"

Die Exekutive zeigt sich erfreut über diese "schönen Erfolge". Vor allem auch, weil diese aufgrund der Hilfe der Bevölkerung eingefahren werden konnten, wie Rudolf Frühwirth, Leiter der Diebstahlgruppe des Landeskriminalamtes den OÖN sagte: "Dass die Polizei immer verständigt wird, ist nicht selbstverständlich." Schließlich kenne er auch andere Fälle, in denen zwar ein Einbrecher beobachtet werde, wie dieser samt Diebesgut ein Haus verlasse, dies aber nicht gemeldet werde. "Weil es natürlich bequemer ist, das Licht abzudrehen und weiterzuschlafen."

Dennoch appelliert der Polizist in punkto Eigeninitiative die Vernunft walten zu lassen. "Man muss nicht unbedingt den großen Helden spielen. Die eigene Sicherheit geht vor, denn man weiß ja nie, wie der Täter reagiert."

Wichtig sei hingegen, die Polizei zu rufen: "In entsprechender Entfernung zum Täter ist dies bedenkenlos." Auch Beobachtungen, etwa wohin und mit welchen Fahrzeug der Einbrecher flüchtet, seien für weitere Ermittlungen wichtig. Derzeit würden in Oberösterreich pro Woche zwischen 25 und 30 Einbrüche in Wohnungen und Häuser sowie 15 Firmeneinbrüche angezeigt, spricht Frühwirth von einer "unterdurchschnittlichen Anzahl". Bevorzugtes Einbruchsgebiet sei der Zentralraum sowie die "größere Stadtrand-Umgebung". Frühwirth unterscheidet zwei Tätergruppen: "Die eine fokussiert sich auf Stadt-Wohnungen, die andere auf Wohnhäuser am Land." In Wohnungen gäbe es zwar im Gegensatz zu Häusern außerhalb der Stadt meist weniger zu holen, in Summe könnten aber schneller mehr Tatorte "abgearbeitet" werden.

