Dieser beherzte Bademeister rettete Ida (5) das Leben

WELS. Arnold Eisemann reanimierte im Welser Hallenbad das reglose Kind.

Bademeister des Welser Welldorado war der Held des Tages. Bild: Stadt Wels

Dramatische Szenen spielten sich am vergangenen Montagnachmittag im Welldorado, dem Hallenbad der Stadt Wels, ab. Ein fünfjähriges Mädchen dürfte beim Tauchen bewusstlos geworden sein. Mehrere Minuten war die kleine Ida unter Wasser. Eine Besucherin zog die Fünfjährige aus dem Becken. Der Bademeister Arnold Eisemann (48) behielt einen klaren Kopf und begann sofort am Beckenrand mit den Wiederbelebungsmaßnahmen – mit Erfolg.

"Es war ungefähr 14 Uhr, ich habe gerade meinen Rundgang gemacht", erinnert sich der 48-Jährige, der erst seit elf Monaten als Bademeister im Welldorado tätig ist. Da hörte Eisemann die aufgeregten Schreie: "Bademeister! Bademeister!" Er sah, wie eine Besucherin ein lebloses Kind in den Armen hielt. "Es war komplett blau und hat nicht mehr geatmet, ich habe das Mädchen nicht mehr in den Sanitätsraum gebracht, sondern gleich gehandelt."

Badegäste riefen den Notarzt

Keine Atmung, Herzstillstand: Der Bademeister, der bereits mehrere Erste-Hilfe-Kurse absolviert hat, wusste sofort, was nun zu tun war. Mund-zu-Mund-Beatmung, Herzmassage. "Es war höchste Eisenbahn." Eisemann wies andere Badegäste an, Rettung und Notarzt zu alarmieren. Neben dem 48-Jährigen standen die weinenden Geschwister von Ida und die aufgelöste Mutter. Nach ein paar bangen Momenten endlich ein Lebenszeichen: Das Mädchen begann schließlich Wasser zu speien und zu erbrechen. "Ich hab’ sie dann in den Sani-Raum reingetragen. Sie war geschockt und hat geweint, ich habe sie der Mutter übergeben", schildert der couragierte Bademeister.

Als Notarzt und Rettung eintrafen, war die Fünfjährige bereits über den Berg. Dass der Notarzt Eisemann lobte, in einer schwierigen Situation das Richtige gemacht zu haben, hat dem 48-jährigen Welser natürlich gutgetan. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Stunden nach dem Vorfall meldete sich Idas Oma dann bei dem Bademeister mit der guten Nachricht: Die Fünfjährige sei wohlauf, ihr gehe es sehr gut. "Alles andere ist nebensächlich", sagt der 48-jährige Lebensretter. Ida verblieb zur Beobachtung noch 24 Stunden im Spital und wurde danach wieder entlassen. (staro)

