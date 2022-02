"Diesen Tag werde ich nie mehr vergessen"

Nach dem Mord an zwei jungen Streifenbeamten in Rheinland-Pfalz sitzt der Schock bei der deutschen Polizei nach wie vor tief. Montagfrüh waren dort zwei Wilderer in eine Verkehrskontrolle geraten. Sie sollen das Feuer auf eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29 Jahre alten Kollegen eröffnet haben.