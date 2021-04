Diesel statt Benzin: Tankstelle verkaufte falschen Sprit

Richtige Säule, falscher Inhalt. So erging es in der Vorwoche 27 Autofahrern, als sie bei der Turmöl-Tankstelle in Gurten ihre Fahrzeuge mit Benzin betanken wollten. Da ein Frächter der Doppler Gruppe Wels offenbar die Tanks falsch befüllt hatte, kamen sie nicht weit. Viele Autos streikten nach wenigen Kilometern, weil sie "abgesoffen sind", wie es Robert Schmidsberger, Standortleiter des ÖAMTC Ried, beschreibt.