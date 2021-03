Sein Telefon steht seit Tagen nicht mehr still. Werner Hittenberger muss in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Gewerkschaft der AHS-Lehrer in diesen Tagen zahlreiche verärgerte Anrufe von Kollegen entgegennehmen. Er kann ihre Wut verstehen. Wie berichtet, haben am vergangenen Wochenende zahlreiche Pädagogen von höheren Schulen keine Corona-Impfung erhalten, obwohl es freie Plätze gegeben hatte. "Wir fordern keine Sonderbehandlung, aber eine Gleichbehandlung", sagt Hittenberger.