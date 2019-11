Diese Schule ist seit 100 Jahren in Mode

Junge Frauen in Hängekleidern, die bis über das Knie reichen, strömen kichernd ins Klassenzimmer in der Linzer Steingasse. Die bunten und erdfarbenen Baumwollstoffe umspielen locker Brust und Taille, das Korsett ist Geschichte. Als die Lehrerin in einem schicken Kostüm an die Tafel tritt, verstummen die Schülerinnen.

So könnte es gewesen sein, als vor 100 Jahren die Geburtsstunde der Modeschule in Linz schlug. Im Jahr 1919 war die erste Frauengewerbeschule Oberösterreichs auf mehrere Standorte in der Stadt aufgeteilt. Erst seit 1989 beheimatet das Lentia in Urfahr die HBLA für Mode mit 14 Werkstätten, drei Funktionsräumen und vielen Klassenzimmern. Dort ist auch der Zweig "Produktmanagement und Präsentation" untergebracht (Infokasten rechts unten).

Begeisterung und Kreativität

"Eine Schule ist lebendig, wenn die Bereitschaft zu Veränderungen vorhanden ist. Wenn Kreativität, Selbständigkeit und Eigenverantwortung einen hohen Stellenwert haben. Wenn innere Begeisterung spürbar ist und der Mensch immer im Vordergrund steht", sagt die heutige Direktorin Regina Reiter.

Veränderung ist in der HBLA eine ständige Begleiterin. Denn was in einem Jahr modern ist, kann schon in der nächsten Saison Geschichte sein. Die 226 Modeschülerinnen und -schüler – sieben Prozent davon sind Burschen – bekommen nicht nur eine profunde Ausbildung als Damen- und Herrenschneider; sie müssen auch in Sachen Mode immer auf dem neuesten Stand sein.

Anregungen von Instagram

"Heute holen sich die Schülerinnen Anregungen aus den sozialen Medien, besonders von Instagram. Es ist uns aber wichtig, dass die Mädchen dann eigene Kreationen entwickeln", sagt Katharina Mayrhofer. Die 28-jährige Linzerin war selbst Schülerin an der HBLA Lentia und unterrichtet heute unter anderem Modegeschichte. Für die OÖNachrichten organisierte die junge Lehrerin ein Fotoshooting mit Kleidern aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts (Foto links). Genäht hatte die Modelle damals Ulrike Sandler, ebenfalls als Schülerin der Modeschule. Heute ist sie dort Fachvorständin. "Die Mädchen waren begeistert von den Kleidern. Besonders bei der Jacke wollen sie sich Anregungen holen", sagt Mayrhofer

Die Erfolgsgeschichte der Schule feiern heute ab 10 Uhr Schülerinnen, Lehrer und Gäste bei einem Festakt in der HBLA Lentia zum Thema "100 Jahre Mode und 20 Jahre Produktmanagement". Viele Ehrengäste würdigen das große Engagement.