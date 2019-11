Diese Reformitis muss aufhören

Mehr Geld für die Bildung, weniger Bürokratie in den Schulen, zwei Lehrer in jeder Volksschulklasse: Die Liste an Forderungen des VP-nahen Christlichen Lehrervereins (CLV) an die neue Regierung ist lang. Vor der jährlichen Versammlung und im Lichte der Personalvertretungswahl im November formuliert CLV-Obmann Paul Kimberger seine Forderungen besonders knackig: „Die Reformitis muss endlich aufhören.“

Traditionell versammeln die parteinahen Pflichtschullehrervereine im November ihre Mitglieder: Der CLV erwartet als mit Abstand größter Lehrerverein (er hat in Oberösterreich 14.000 Mitglieder) 6000 Lehrer. Auch der Sozialdemokratische Lehrerverein sowie die Grünen Pädagogen und unabhängigen Lehrer halten heute ihre jährlichen Treffen ab.

Lehrer fühlen sich belastet

Personell legt sich Kimberger mit seinen Wünschen an die Regierung ungewöhnlich früh fest: Der CLV-Chef und oberste Pflichtschullehrervertreter Österreichs spricht sich für eine zweite Amtszeit von Ex-Bildungsminister Heinz Faßmann aus. „Wir haben eine hervorragende Gesprächsbasis“, sagt er. Viele von Faßmanns Maßnahmen seien bei den Lehrern gut angekommen. Und was passiert, wenn's doch ein grüner Bildungsminister wird? „Dann werden wir damit auch leben können“, sagt Kimberger.

Sorge bereiten den Lehrervertretern vor allem zwei Trends. Zum einen nehme die Aggressivität in den Klassen zu, sagt Paul Kimberger. „Wir brauchen Möglichkeiten, um den Schülern wieder Grenzen setzen zu können. Dazu benötigen wir einen exakten Plan des Ministeriums, wie mit dem Thema umzugehen ist.“ Er fordert unter anderem die Einführung der angedachten Time-out-Klassen für schwierige Schüler und die Überarbeitung der Ausschlusskriterien für Schüler in höheren Schulen.

Zum anderen nehmen die Belastungen für die Lehrer zu. Laut einer Umfrage im Auftrag der Gewerkschaft fühlen sich 15 Prozent der Pädagogen überlastet, weitere 14 Prozent sind burnoutgefährdet. Vor allem drei Themen seien belastend, sagt CLV-Co-Obfrau Birgit Sailler: „Aggressive Kinder, unkooperative Eltern und überbordende Bürokratie.“ (hes)

Die Lehrervereine

Alle fünf Pflichtschullehrervereine halten heute ihre traditionellen Versammlungen ab: Der Christliche Lehrerverein trifft sich im Linzer Design Center, Hauptreferent ist Schiedsrichterlegende Urs Meier. Bei den Grünen Pädagogen hält Musiker André Stern im Neuen Rathaus den Vortrag. Der Sozialdemokratische Lehrerverein (SLÖ) hat den Psychologen und Sporttrainer Rainer Holzinger in die Kürnberghalle Leonding geladen. Bei den Unabhängigen Pädagogen (kuli-UG, ÖLI-UG) spricht Fritz Gusenleitner vom Biologiezentrum Linz über Biodiversität. Das Treffen des Freiheitlichen Lehrervereins (FLV) ist dagegen heuer erstmals nicht öffentlich.

Die Personalvertreter in den Pflichtschulen werden österreichweit am 27. und 28. November gewählt. Beim CLV ist die Nervosität besonders groß: Die neuen Chefs Paul Kimberger und Birgit Sailler müssen die satte Zweidrittelmehrheit aus der letzten Wahl vor fünf Jahren verteidigen.

Das Ergebnis 2014:

CLV 67,0%

Grüne/Unabhängige 20,9%

SLÖ 10,6%

FLV 1,5%