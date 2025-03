"Diese Messe ist ein Genuss für alle Sinne und für jedes Alter"

Bluatschink-Familienzkonzert am Sonntag um 16.30 Uhr

RIED. "Genießen, Erleben und Entdecken", lautet das Motto beim Messefrühling in Ried. Mehr als 150 Aussteller kommen heute und morgen ins Innviertel. Die Themenbereiche Guten Appetit, 50Plus und Familienglück versprechen für alle Altersgruppen ein buntes und umfangreiches Programm. Die OÖN sind als Medienpartner beim "Rieder Frühlingserwachen" mit dabei. "Die Besucher erwartet Genuss für alle Sinne und für jedes Alter. Geboten wird eine einzigartige Mischung aus spannenden Einkaufsmöglichkeiten und interaktiven Mitmachangeboten", sagt Messedirektor Helmut Slezak. "Bei uns kann die ganze Familie einen ereignisreichen Tag verbringen", betont Projektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler.

Das Veranstaltungsformat hat sich im Laufe der vergangenen 15 Jahre immer weiterentwickelt. Begonnen wurde 2011 mit der 50Plus-Messe. 2009 kam dann die Guten Appetit dazu. Seit 2022 komplettiert der Schwerpunkt Familienglück den Messefrühling, der in den Hallen 12 bis 18 auf einer Ausstellungsfläche von rund 85.000 Quadratmetern stattfindet. Der ganz große Treffpunkt der Messe ist der große kulinarische Bereich.

Messedirektor Helmut Slezak

20 Partnerbetriebe des Genusslandes Oberösterreich kommen mit ihren kulinarischen Spezialitäten aus der Region nach Ried (Halle 15). "Genießen liegt im Trend, genauso wie Regionalität und gesunde Ernährung. Ein Besuch der Messe ist eine kulinarische Entdeckungstour", sagt Michaela Langer-Weninger, ÖVP Agrar- und Ernährungslandesrätin. "Das Schöne am Messefrühling ist, dass es ein beliebter Treffpunkt mit hoher Verweildauer ist. Man trifft dort meistens Leute, die man kennt. Das ist nicht auf allen Messen so", sagt Slezak. Die Weinlounge mit rund 20 Winzern aus Österreich hat am Samstagabend bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist ab 16.30 Uhr frei.

Der Messefrühling hat am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme ist die Weinlounge, die heute Abend bis 21 Uhr geöffnet ist und zu einem geselligen Tagesausklang einlädt. Der Eintritt in die Weinlounge ist ab 16.30 Uhr frei, ab 18 Uhr gibt es Livemusik mit den "Musikvagabunden".Auf der Kochshow-Bühne (Halle 15) werden zahlreiche Spitzenköche und die bekannte TV-Köchin Elfriede Schachinger ihr Können zeigen. Bei den Innviertler Spieletagen (Halle 13) können mehr als 500 verschiedene Brettspiele, falls gewünscht mit Anleitung von Spielpädagogen, ausprobiert werden. An beiden Tagen finden jeweils um 16.30 Uhr die beliebten Familienkonzerte im "oöv saal" statt. Das Messeticket gilt als Eintrittskarte.Alle Informationen und Online-Tickets gibt es auf der Homepage des Rieder Messefrühlings unter www.messefruehling-ried.at. OÖNcard-Inhaber erhalten 10 Prozent Eintrittsrabatt.

