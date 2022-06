Diese Lehrlinge sind einfach ausgezeichnet

LINZ. "Bester Lehrling 2022" – das hätte Julian Gramlinger, Maschinenbautechnik-Lehrling der Palfinger Europe GmbH, sicher nicht erwartet. Mit seinen herausragenden Leistungen setzte er sich gegen alle Mitstreiter durch.

Junge Auszubildende aus dem ganzen Bundesland traten beim Lehrlingswettbewerb der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer, der von den OÖNachrichten unterstützt wird, gegeneinander an. Insgesamt 665 Lehrlinge ritterten um die begehrten Awards, die gestern im Restaurant Bruckner’s in Linz verliehen wurden. Diese zeigen, wie wichtig ambitionierte und leistungsbereite Lehrlinge und Fachkräfte für die oberösterreichische Industrie sind.

Zum 19. Mal konnten Lehrlinge aus dem Elektro- und Metallbereich sowie aus kaufmännischen und IT-Berufen ihre Talente unter Beweis stellen. Die Ergebnisse präsentierten sie 100 Bewertern an 23 Standorten in ganz Oberösterreich.

Neu war dieses Jahr der Teamwettbewerb. Am 30. April traten dabei sechs Teams mit je zwei Teilnehmern gegeneinander an. In acht Stunden mussten die Lehrlinge unterschiedliche Aufgaben meistern. Die drei besten Teams durften sich über einen Award freuen. In technischen Berufen traten auch 67 Mädchen an. Drei junge Frauen konnten sich neben der Auszeichnung in ihrem Spezialgebiet über den Award in der Kategorie "Frau in der Technik" freuen. (miv/kos)