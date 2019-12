"Diese Kinder haben anfangs weder ein echtes Zuhause noch eine Zukunft"

Mit Tränen in den Augen überreichten die Kinder Samuel Sapp ihre gebastelten Abschiedsgeschenke. Nach zehn Monaten ehrenamtlicher Arbeit in Rumänien hieß es für den 20-Jährigen aus Edt bei Lambach Lebewohl sagen.

"Es ist unglaublich, die Kinder hier haben anfangs weder ein echtes Zuhause noch eine Zukunft", sagt Sapp, der im Dorf Aricestii Rahtivani, nördlich von Bukarest, für die Hilfsorganisation Concordia mehr als 20 Kinder betreute. "Wir sind für sie da und helfen, den Teufelskreis von Armut und fehlender Bildung zu brechen."

Ausweg Aggression

Die Arbeit mit den Jüngsten war für Samuel Sapp anfangs schwierig, nicht zuletzt auch wegen der Sprachbarriere. Gerade beim gemeinsamen Sport kam es immer wieder zu Zwischenfällen.

"Die Kinder haben eine Vorgeschichte und tragen von klein auf schon einen ganzen Rucksack an Problemen mit sich herum. Viele kennen keine andere Lösungsstrategie als Aggression", sagt der ehrenamtliche Helfer. Dennoch habe die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. "Mit der Zeit baut man eine so starke emotionale Bindung zu den Kleinen auf. Wenn sie einem vertrauen, ist das das größte und schönste Geschenk", sagt Sapp.

Kinder ohne Eltern

Viele Kinder in den rumänischen Armenvierteln sind auf sich alleine gestellt. Ihre Eltern sind auf der Suche nach Arbeit ins Ausland gegangen oder sind dem Alkohol verfallen. Auch die Schulbildung der Kinder ist mehr als mangelhaft. Vier von zehn Kindern in den Armenvierteln Rumäniens wurden nie eingeschult, viele haben nur einen Volksschulabschluss. Häufig werden sie von den Lehrern heimgeschickt, sie sind ungewaschen und haben Entwicklungsrückstände.

In den drei Häusern der Hilfsorganisation Concordia nimmt man sich der Kinder von Aricestii Rahtivani an. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind für die Kinder Ansprechpartner und Freunde. Sie spielen, lernen mit den Kindern und bringen ihnen bei, für sich selbst zu sorgen. Nebenbei werden die Jüngsten psychologisch betreut und bekommen in der nahen Schule eine fundierte Ausbildung.

Mit September 2020 startet Concordia ein in Rumänien noch nie dagewesenes Bildungsprojekt. In einer Schule sollen Kinder aus den ärmsten Verhältnissen gemeinsam mit Mittelschicht-Kindern die Schulbank drücken. Unterstützt wird das Vorzeigeprojekt vom österreichischen Bildungsministerium. "Wir wollen der rumänischen Regierung zeigen, dass Kinder aus sehr armen Familien genau so gut lernen können wie andere", sagt Rainer Stoiber, Concordia-Länderleitung.