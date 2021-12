Auf eine unruhige Silvesternacht stellt sich heute die Polizei in Oberösterreich ein. Denn trotz der behördlichen Sperrstunde um 22 Uhr wird es in Linz zu einem Massenauflauf kommen. Wie berichtet, haben Gegner der Corona-Maßnahmen und Impfkritiker zwei Demonstrationen für den letzten Tag des Jahres geplant. Eine davon endet mit einer Kundgebung auf dem Linzer Hauptplatz und wurde bis zwei Uhr früh angemeldet. In den sozialen Netzwerken wurde der Demozug als "große Silvesterfeier, bei der auf