Am Sonntag steht die zweite Runde an: Weil in etlichen Gemeinden im Land keiner der Bürgermeister-Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte, steht dort nun eine Stichwahl des Erst- gegen den Zweitplatzierten an. Ursprünglich waren für 10. Oktober Stichwahlen in 76 Gemeinden geplant.