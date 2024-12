Diebe wollten gemietetes Wohnmobil ins Ausland verfrachten: Festnahme

Um 20.20 Uhr hielten die Beamten den Lenker eines Wohnmobils kurz vor dem Grenzübergang nach Tschechien zu einer Schengenkontrolle an. Der 57-Jährige wies sich mit einem weißrussischen Reisepass aus, er konnte zudem einen polnischen Aufenthaltstitel und einen polnischen Führerschein vorweisen.

Beim Wohnwagen handelte es sich um ein in Spanien zugelassenes Mietfahrzeug, das aber nicht an den 57-Jährigen selbst vermietet war. Der Verdacht erhärtete sich, dass das Fahrzeug illegal in Richtung Naher Osten verschoben werden sollte. Der Lenker wurde festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt.

2 Hintermänner ausgeforscht

Im Zuge der umfangreichen Erhebungen wurden zwei Hintermänner ausgeforscht. Der Festgenommene verstrickte sich in seiner Aussage in widersprüchliche und wirre Angaben. Einer der Hintermänner, ein rumänischer Staatsangehöriger, stellte sich als Mieter des Wohnwagens heraus. Bei der länderübergreifenden Überprüfung der Person wurde jedoch festgestellt, dass es sich dabei um eine Scheinidentität handelt. Auch beim zweiten Mittelsmann - vermutlich russischer Staatsangehöriger - bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit der Ausweisdokumente bzw. der Identität.

Lenker nicht geständig

Die Ermittlungen ergaben schließlich laut Polizei eindeutig, dass das Wohnmobil illegal ins Ausland gebracht werden sollte, der Lenker zeigte sich dennoch nicht geständig. Der rechtmäßige Eigentümer will in Spanien Anzeige erstatten. Eine schengenweite Fahndung wurde eingeleitet.

Der 57-Jährige sitzt nun in der Justizanstalt Linz.

