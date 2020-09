Diebe verwüsteten Autogeschäft: Drei Pkw gestohlen

Eine groß angelegte Fahndung mit zahlreichen Streifen, Spürhunden und einem Hubschrauber führte die Polizei am Samstagabend in Freistadt durch, nachdem Einbrecher am Nachmittag ein Autohaus schwer beschädigt und drei Neuwagen der Marke VW gestohlen hatten.

Vermutlich haben sich die Täter schon längst ins Ausland abgesetzt. Denn ein Streifenwagen bemerkte gegen 16.45 Uhr, wie ein VW, der nur hinten eine Nummerntafel montiert hatte, mit überhöhter Geschwindigkeit über den Grenzübergang Weigetschlag nach Tschechien raste. Eine Kennzeichenabfrage ergab, dass der Wagen zu dem Freistädter Autohaus gehörte.

Bei der Zufahrt zum Firmengelände fiel den Beamten sofort auf, dass der Schranken oben war, obwohl das Geschäft an Samstagen nicht geöffnet ist. Bei dem Rundgang stand sofort fest, dass Einbrecher am Werk gewesen waren. Denn mehrere Türen und Scheiben waren eingeschlagen worden.

Als der Besitzer eintraf, besichtigten die Beamten das Geschäftslokal. Dort bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Der Schauraum war schwer beschädigt worden. Offenbar hatten die Täter noch versucht, eines der dort abgestellten Autos herauszufahren. Um ungestört das Gebäude durchsuchen zu können, hatten die Einbrecher die Alarmanlage lahmgelegt.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahndung sei auf weite Teile Oberösterreichs ausgedehnt worden, auch die tschechischen Behörden wurden informiert. Die Suchaktion wurde gegen Mitternacht ohne Erfolg abgebrochen. Die Schadenssumme steht nicht fest, sie dürfte aber sehr hoch sein.

