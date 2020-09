Ein 28-Jähriger vernahm zwar ein Geräusch im Erdgeschoß, dachte sich aber nichts weiter. Erst seine Frau entdeckte am Abend, dass der Tresor aus dem Regal verschwunden war, berichtete die Polizei. Da alle zu Hause waren, hatte die Familie auch die Haustür nicht versperrt. Nur kurze Zeit nach dem Coup wurde in der Nachbargemeinde Dimbach ein 27-Jähriger durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Er sah drei südländisch aussehende Männer am Waldrand stehen und stellte sie zur Rede. Das Trio stieg