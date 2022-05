Diebe stahlen Lebensmittel aus Hofladen - geschnappt

Am 25. April entwendeten die Täter aus einem Selbstbedienungs-Hofladen in Neuhofen an der Krems Lebensmittel, darunter Eier, Kartoffeln und Gemüse. Dieselbe Gruppe wurde am vergangenen Sonntag um 19 Uhr von einer 61-jährigen Zeugin bei einem neuerlichen Lebensmitteldiebstahl beobachtet.

Die Polizei konnte die Beschuldigten festnehmen. Bei der Einvernahme zeigten sich die drei Männer im Alter von 23, 32 und 38 Jahren, und eine 29-jährige Frau, alle aus Rumänien, geständig. Sie beglichen noch am selben Tag den Schaden von den beiden Diebstählen. Polizeiliche Ermittlungen zu weiteren Diebstählen sind noch im Gange.