Die zwei Bypässe sind fertig, zwei weitere Brücken sind noch im Bau

Noch müssen sich die Linzer und Pendler mindestens ein Jahr gedulden, ehe die nächste Brücke über die Donau eröffnet wird.

Eigentlich hätte die Neue Donaubrücke, die an der Stelle der im Sommer 2016 abgerissenen Eisenbahnbrücke von der Linz AG errichtet wird, gleichzeitig mit den Bypässen der A7-Autobahnbrücke in Betrieb gehen sollen.

Daraus wurde nichts. Grobe Planungsfehler bei der Berechnung der Statik und Langlebigkeit der Brücke führten zu langwierigen Verzögerungen und Nachbesserungen (wir haben berichtet). Zusätzlich erhöhten sich die Kosten für die neue Brücke um 5,3 Millionen Euro auf gesamt 82 Millionen. Erst im Herbst 2021 soll die Donauquerung – nach derzeitigem Planungsstand – für den Verkehr freigegeben werden.

Die 15 Meter hohen Bögen der Brücke (siehe Bild rechts) wurden in den vergangenen Wochen auf ihrem Montageplatz in Urfahr fertig gestellt. Im kommenden Frühjahr werden die beiden Brückenbögen auf Pontonschiffen zu den bereits fertiggestellten Brückenpfeilern in der Donau gebracht und dort montiert. Auf der mehr als 30 Meter breiten Brücke werden zwei Fahrspuren, eine Schienentrasse und beidseitige Geh- und Radwege errichtet.

Auch die zweite derzeit noch in Bau befindliche Donaubrücke in Linz hinkt coronabedingt etwas hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan hinterher.

Wegen der Pandemie waren die Bauarbeiten auf der Baustelle für den Linzer Westring (A26) für einige Wochen eingestellt worden. Die Autobahnhängebrücke der A26 hätte eigentlich im Herbst 2023 fertig sein sollen. Derzeit rechnen die Planer der Asfinag damit, dass sie im Frühjahr 2024 als erstes Teilstück des Westrings freigegeben werden kann.

