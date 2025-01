Die Zellerhütte braucht ab Sommer neue Pächter

Die Zellerhütte in Vorderstoder

Wolfgang Peböck, Theresia Panholzer und das Warscheneck waren lange Nachbarn. Zunächst auf der Dümlerhütte in 1495 Metern Seehöhe, bevor die Seiten gewechselt und die Höhenlinien korrigiert wurden. 2018 wurde die Zellerhütte (1575 Meter) zum neuen Zuhause, 2022 übernahm Panholzer offiziell vom frischgebackenen Pensionisten Peböck, der ab diesem Zeitpunkt "nur mehr zum Abwaschen da" war, wie er den OÖN im Sommer vergangenen Jahres sagte. Was natürlich nicht ganz stimmte.

Nun ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Nach der Wintersaison steigt das Pächterpaar, das nicht nur für gute Kost, sondern auch für Herzlichkeit bekannt war, endgültig ins Tal ab. Der Alpenverein TK Windischgarsten muss sich auf die Suche nach einem Nachfolger machen- und kann einiges bieten.

Denn erst in den vergangen Jahren wurde die Hütte im Gemeindegebiet von Vorderstoder generalsaniert, 2022 wurde ihr das Umweltgütesiegel des Österreichischen Alpenvereins verliehen. Die Materialseilbahn, deren Talstation über eine Forststraße auch für Lastwagen erreichbar ist, erleichtert die Logistik. Bewirtschaftet wird die Zellerhütte von Mai bis Oktober durchgehend, in den Wintermonaten steht den Pächtern die Bewirtschaftung frei. Dass die erfolgreich sein kann, wissen nicht nur jene, die bei guter Schneelage schon einmal über die "Zellerschneise" abgefahren sind .

Gesucht werden Pächter mit "betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, unternehmerischem Denken, technischen und handwerklichen Fähigkeiten und Flexibilität". Freude im Umgang mit Menschen ist vorausgesetzt. Offizieller Arbeitsbeginn: 1. Mai 2025.

Bis voraussichtlich Ende Februar halten Panholzer und Peböck die Zellerhütte noch geöffnet- mit der Hoffnung, dass der Winter noch auf Touren kommt.

Bei Interesse an einem Arbetisplatz am Fuß des Warschenecks, Bewerbungen an: drwaibel@icloud.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger