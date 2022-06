Die Zahl der vollimmunisierten Landsleute sinkt weiter

Die tägliche Zahl der Neuinfektionen befindet sich im Steigen, während der Anteil der Menschen, die laut Impfpass als vollimmunisiert gelten, schrumpft.

533 neue Corona-Fälle wurden gestern in Oberösterreich gezählt – sieben Tage zuvor waren es nur 247 gewesen. Dafür stieg die Zahl derer, die nicht mehr immunisiert sind, alleine von Samstag auf Sonntag um 693 Personen auf 143.530 Oberösterreicher – das sind rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Laut AGES haben 59 Prozent der Oberösterreicher ein gültiges Impfzertifikat. In allen anderen Bundesländern ist diese Quote höher: In Salzburg liegt sie zum Beispiel bei 59,4 Prozent, in der Steiermark bei 64,6 Prozent, in Niederösterreich bei 66,6 Prozent. Auf Platz eins liegt das Burgenland mit 70,8 Prozent.

"Derzeit verlieren vorwiegend jene Landsleute ihren gültigen Impfstatus, die noch keine 3. Impfung erhalten haben", teilt eine Sprecherin des Landes-Krisenstabs auf OÖN-Anfrage mit. Ein dritter Stich stehe "jederzeit zur Verfügung".

So waren es in der abgelaufenen Woche nur 1724 Menschen in Oberösterreich, die sich ihren dritten Stich holten. In der Woche zuvor waren es 5854 gewesen.

Zwar spielt der Impfstatus im Grünen Pass derzeit kaum eine Rolle, weil es fast keine Zugangsbeschränkungen gibt, dies dürfte sich in absehbarer Zeit aber bis zum Spätsommer bzw. Herbst wieder ändern. Wie berichtet gelten Genesungen nicht mehr wie Impfungen als "immunologisches Ereignis", nur noch drei Impfungen bewirken eine Vollimmunisierung, allerdings gibt es eine generelle Übergangsfrist bis zum 23. August. Danach sollen bis dahin gültige Impfzertifikate, die auch Genesungen erfassen, ihre Gültigkeit verlieren.

Eine Auffrischungsimpfung, also der vierte Stich wird derzeit nur für Menschen ab 80 Jahren (sechs Monate nach der dritten Impfung) empfohlen, gilt aber als "off label". Für gesunde Personen bis 64 Jahren wird die vierte Impfung derzeit nicht empfohlen.

Bundesweit wurden seit Samstag 2989 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl liegt zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, der zuletzt auf 3466 angestiegen war, aber doch deutlich über dem Vergleichswert vom Sonntag vor einer Woche, als 2416 neue Fälle gemeldet worden waren. Drei weitere Menschen starben laut Behördenangaben im Zusammenhang mit Covid-19.

In Oberösterreich verstarb ein 81-jähriger Patient aus dem Bezirk Linz-Land im Linzer Unfallkrankenhaus.