Die Woche startet mit Badewetter, Hitze am Dienstag

Nach den Hitzewellen in den vergangenen Jahren hat sich der heurige Sommer bisher von den Temperaturen noch zurückgehalten. Eine längere Hitzeperiode ist laut Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aktuell nicht in Sicht, aber auf Badewetter müssen die Oberösterreicher in der kommenden Woche nicht verzichten.

Der heutige Montag bringt laut Ortner stabiles Sommerwetter ohne Niederschläge. Viel Sonne mit nur einigen wenigen harmlosen Quellwolken und Temperaturen bis zu maximal 29 Grad seien zu erwarten, sagt der Meteorologe. Heißer wird der Dienstag, der bisherige Hitzerekord des Jahres mit 33,7 Grad am 10. Juli in Vöcklabruck wackelt. "Dieser Wert könnte geknackt werden. Stellenweise sind bis zu 35 Grad möglich, Gewitter sind frühestens in der Nacht auf Mittwoch zu erwarten", sagt Ortner. Wahrscheinlicher seien diese Gewitter, die auch heftig ausfallen können, Mittwochfrüh. Tagsüber sind Temperaturen bis zu 26 Grad zu erwarten.

Ähnliches Wetter wird für den Donnerstag prognostiziert. Wechselhaftes Sommerwetter mit bis zu 27 Grad, vereinzelte Regenschauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

"Für das Wochenende ist eine Prognose derzeit noch eher schwer, der Trend geht aber in Richtung Hochdruckeinfluss und Badewetter. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter dürfte eher gering sein", sagt Ortner.

Eine längere Hitzewelle mit Temperaturen mit mehr als 30 Grad sei derzeit nicht in Sicht. "Langjährig betrachtet verläuft der heurige Sommer durchschnittlich. Allerdings waren die Sommer in den vergangenen Jahren sehr heiß, dieser Trend ist generell zu beobachten", sagt Ortner.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at

